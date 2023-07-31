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Запрета нет: командиры "Азова" будут участвовать в войне, - командующий Нацгвардией

Фото: Командиры" Азова" будут участвовать в войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Освобожденные из плена командиры бригады "Азов" могут вернуться на войну в течение месяца. Запрета на это нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Александра Пивненко в интервью изданию "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о присоединении командиров "Азова" к боевым действиям, в частности Дениса Прокопенко "Редиса", он сказал: "Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые - у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные".

Он добавил, что для него какого-либо запрета на это нет: "Тем более, я не распределяю, кто воюет".

Комментируя вопрос, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях, Пивненко заявил: "В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет".

Возвращение защитников "Азовстали" в Украину

Напомним, 8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

В середине июля командир бригады "Азов" подполковник Денис Прокопенко "Редис" впервые после освобождения из российского плена и возвращения из Турции встретился с личным составом.

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АзовціНацгвардия