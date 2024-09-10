Американські комплекси Typhon можуть з'явитися в Японії: що відомо

У США зацікавлені у розгортанні ракетної системи середньої дальності Typhon в Японії для проведення спільних військових навчань та посилення безпеки у регіоні.

Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут на конференції з питань оборони у Вірджинії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times .

Під час свого візиту до Японії минулого місяця Вормут обговорювала можливість розгортання багатопрофільної оперативної групи, яка включатиме ракетну систему Typhon, з японським міністром оборони Мінору Кіхарою. Вона підкреслила, що будь-яке рішення залежить від темпів, встановлених урядом Японії.

Звернемо увагу, що раніше розміщення цих ракетних комплексів було заборонено договором між США та Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Також відомо, що комплекси Typhon здатні вражати військові цілі на відстані до 5500 кілометрів. Їх розміщення на території Японії змогло б надати США можливість вдарити по воєнним об'єктам Китаю, Росії та Північній Кореї у разі необхідності.

У матеріалі зазначається, що ракетна система Typhon може запускати крилаті ракети Tomahawk і SM-6, що робить її ключовим елементом оборони та стримування агресії, особливо в районі Південно-Китайського моря та Тайваню, де Китай посилює військову активність.

Видання звернуло увагу, що розгортання таких комплексів стане першим випадком розміщення наземних ракет середньої дальності після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2019 році.

Наразі Японія заперечує можливість розміщення таких ракет. Різні західні ЗМІ пояснюють це тим, що розгортання таких комплексів може стати мішенню китайського ракетного арсеналу. Однак у The Japan Times повідомляють наразі між Токіо та Вашингтоном тривають обговорення, спрямовані на посилення оборонної співпраці між країнами.

Військова співпраця США та Японії

Військова співпраця між США та Японією є ключовою частиною їхнього альянсу, укладеного після Другої світової війни. США забезпечують країну безпековими гарантіями, маючи понад 50 тисяч військових на базах в Японії, зокрема на острові Окінава. Співпраця включає спільні військові навчання, обмін технологіями та модернізацію оборонних систем Японії.

Особлива увага приділяється протидії загрозам з боку Північної Кореї та стримуванню військової активності Китаю, особливо навколо Тайваню та в Південно-Китайському морі. США та Японія спільно працюють над зміцненням регіональної стабільності та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Необхідність у посиленні співпраці також виникла на тлі загроз з боку Росії, яких стало ще більше після російського повномасштабного вторгнення в Україну.