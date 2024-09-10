США і Китай обговорили напругу в Південно-Китайському морі на рівні командувачів
Сьогодні США та Китай провели перші переговори на рівні командувачів бойових дій з метою стабілізації відносин. Однією з тем стала напруженість у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адмірал Сем Папаро, голова Індійсько-Тихоокеанського командування США, провів відеозустріч з У Янаном, командувачем Південного театру дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Про це повідомив китайський уряд.
"Провели поглиблений обмін думками з питань, що становлять спільне занепокоєння", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Китаю.
Обидві сторони обговорили важливі питання безпеки, зокрема напруженість у Південно-Китайському морі. Папаро закликав Китай відмовитися від небезпечної тактики в цьому регіоні, щоб уникнути ескалації. Він наголосив на важливості продовження переговорів для уникнення непорозумінь і прорахунків.
Ця зустріч відбулася після домовленостей, досягнутих у серпні під час візиту радника США з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна. США прагнуть відновити регулярний військовий діалог з Китаєм, особливо через напруженість навколо Тайваню та Південно-Китайського моря.
Відносини США та Китаю
Відносини між США та Китаєм є складними та напруженими. Такий характер вони мають у різних сферах: торгівлі, політики, безпеки та технологій.
Обидві країни є глобальними суперниками, і їхні взаємини характеризуються економічною конкуренцією та геополітичною напругою, особливо в питаннях Тайваню, Південно-Китайського моря та прав людини.
Напруження посилилося після торгової війни, розпочатої у 2018 році, та конфліктів через технологічні санкції. Військові ризики, зокрема у водах навколо Тайваню, також залишаються важливими, а дипломатичні зусилля спрямовані на уникнення непорозумінь і конфліктів.
На напругу у відносинах також вплинули російсько-китайські політичні зв'язки, адже США неодноразово наголошували на ризиках для репутації Пекіну, який допомагає Москві обходити санкції, введені проти РФ за війну проти України.
Раніше ми повідомляли, що уряд Тайваню готує своїх громадян до ймовірного військового вторгнення Китаю.
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