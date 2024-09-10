Американские комплексы Typhon можуть з'явитися в Японии: что известно

В США заинтересованы в развертывании ракетной системы средней дальности Typhon в Японии для проведения совместных военных учений и усиления безопасности в регионе.

Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут на конференции по вопросам обороны в Виргинии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times .

Во время своего визита в Японию в прошлом месяце Уормут обсуждала возможность развертывания многопрофильной оперативной группы, включающей ракетную систему Typhon, с японским министром обороны Минора Кихарой. Она подчеркнула, что любое решение зависит от темпов, установленных правительством Японии.

Обратим внимание, что ранее размещение этих ракетных комплексов было запрещено договором между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Также известно, что комплексы Typhon способны поражать военные цели на расстоянии до 5500 км. Их размещение на территории Японии смогло предоставить США возможность ударить по военным объектам Китая, России и Северной Кореи в случае необходимости.

В материале отмечается, что ракетная система Typhon может запускать крылатые ракеты Tomahawk и SM-6, что делает ее ключевым элементом обороны и сдерживания агрессии, особенно в районе Южно-Китайского моря и Тайваня, где Китай усиливает военную активность.

Издание обратило внимание, что развертывание таких комплексов станет первым случаем размещения наземных ракет средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

Япония отрицает возможность размещения таких ракет. Различные западные СМИ объясняют это тем, что развертывание таких комплексов может стать мишенью китайского ракетного арсенала. Однако в The Japan Times сообщают, что между Токио и Вашингтоном продолжаются обсуждения, направленные на усиление оборонного сотрудничества между странами.

Военное сотрудничество США и Японии

Военное сотрудничество между США и Японией является ключевой частью их альянса, заключенного после Второй мировой войны. США обеспечивают страну гарантиями безопасности, имея более 50 тысяч военных на базах в Японии, в том числе на острове Окинава. Сотрудничество включает совместные военные учения, обмен технологиями и модернизацию оборонных систем Японии.

Особое внимание уделяется противодействию угрозам Северной Кореи и сдерживанию военной активности Китая, особенно вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море. США и Япония совместно работают по укреплению региональной стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Необходимость в усилении сотрудничества также возникла на фоне угроз со стороны России, которых стало еще больше после российского полномасштабного вторжения в Украину.