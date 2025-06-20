Заборона на "ядерку", балістику та "проксі"-сили: що запропонують Ірану на переговорах

Макрон анонсував, що 20 червня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро проведе в Женеві зустріч зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Барро передасть йому "повноцінну дипломатичну та технічну пропозицію щодо переговорів".

"Іран має продемонструвати готовність приєднатися до переговорного майданчика, який ми пропонуємо", - додав Макрон.

Президент Франції розповів, що повернення до змістовних переговорів з Іраном охоплює чотири пропозиції для Тегерану:

Повне припинення збагачення урану та відновлення роботи МАГАТЕ із доступом до всіх іранських ядерних об'єктів.

Нагляд за балістичною програмою Ірану.

Припинення фінансування Іраном "терористичних угруповань в регіоні", тобто іранських "проксі"-сил (ХАМАС, "Хезболла", хусити, проіранські шиїти в Іраку тощо).

Звільнення Іраном "усіх заручників" - маються на увазі іноземні громадяни, які ув'язнені іранським урядом.

"Ніхто не повинен ігнорувати ризик, який представляє Іран, що володіє ядерною зброєю", - зазначив Макрон.

Президент Франції зазначив, що озброєна Ісламська республіка Іран - це "екзистенційна загроза" для Ізраїлю. Водночас він розкритикував Ізраїль за масштабні удари, які вийшли за межі атак на ядерну та балістичну інфраструктуру. Макрон підкреслив, що військовими засобами нейтралізувати іранську ядерну загрозу неможливо.

"Я вважаю, що удари по цивільній інфраструктурі, енергетичних об’єктах і мирному населенню мають бути негайно припинені. Жодна мета не виправдовує цього", - додав він.