Запрет на "ядерку", баллистику и "прокси"-силы: что предложат Ирану на переговорах

Франция, Германия и Великобритания готовят для Ирана комплексное дипломатическое предложение, которое в теории должно остановить эскалацию с Израилем. Предложение коснется иранской ядерной и баллистической программы, а также "прокси"-сил Тегерана и его оружейных мощностей в целом.
Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство AFP.
Макрон анонсировал, что 20 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро проведет в Женеве встречу со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Барро передаст ему "полноценное дипломатическое и техническое предложение по переговорам".
"Иран должен продемонстрировать готовность присоединиться к переговорной площадке, которую мы предлагаем", - добавил Макрон.
Президент Франции рассказал, что возвращение к содержательным переговорам с Ираном охватывает четыре предложения для Тегерана:
"Никто не должен игнорировать риск, который представляет Иран, обладающий ядерным оружием", - отметил Макрон.
Президент Франции отметил, что вооруженная Исламская республика Иран - это "экзистенциальная угроза" для Израиля. В то же время он раскритиковал Израиль за масштабные удары, которые вышли за пределы атак на ядерную и баллистическую инфраструктуру. Макрон подчеркнул, что военными средствами нейтрализовать иранскую ядерную угрозу невозможно.
"Я считаю, что удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и мирному населению должны быть немедленно прекращены. Ни одна цель не оправдывает этого", - добавил он.
Тем временем Израиль готовится усилить удары против Ирана для дестабилизации режима. Министр обороны страны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу нарастить атаки, надеясь, что это приведет к падению режима аятолл.
В ночь на 20 июня более 50 истребителей Израиля ударили по Тегерану, поразив ряд целей, связанных с военными программами Ирана. Одной из целей стало здание Организации инновационных исследований и оборонных технологий Ирана (SPND).
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