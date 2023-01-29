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Заборона на виїзд за кордон стосується й чиновників, які непридатні до військової служби

Фото: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заборона на виїзд державних службовців за кордон, окрім відрядження, вже діє. Вона стосується і тих чиновників, які непридатні до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, заборона на виїзд за кордон стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, депутатів Верховної Ради, суддів, прокурорів, а також працівників, що були заброньовані за органами державної влади на період мобілізації.

"Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - сказав Демченко.

Він зазначив, що заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

При цьому у постанові вказано ряд причин, який дозволяє чиновникам залишити територію України.

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