Заборона на виїзд за кордон стосується й чиновників, які непридатні до військової служби

Заборона на виїзд державних службовців за кордон, окрім відрядження, вже діє. Вона стосується і тих чиновників, які непридатні до військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, заборона на виїзд за кордон стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, депутатів Верховної Ради, суддів, прокурорів, а також працівників, що були заброньовані за органами державної влади на період мобілізації.
"Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - сказав Демченко.
Він зазначив, що заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.
При цьому у постанові вказано ряд причин, який дозволяє чиновникам залишити територію України.
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