Заборона на виїзд за кордон стосується й чиновників, які непридатні до військової служби

Заборона на виїзд державних службовців за кордон, окрім відрядження, вже діє. Вона стосується і тих чиновників, які непридатні до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, заборона на виїзд за кордон стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, депутатів Верховної Ради, суддів, прокурорів, а також працівників, що були заброньовані за органами державної влади на період мобілізації.

"Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - сказав Демченко.

Він зазначив, що заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.