Заборона на стягнення боргів з держкомпаній призведе до значних боргів цих компаній, - нардеп

Через заборону на стягнення боргів з державних компаній значна частина коштів, які потрібні для відновлення України, піде на погашення сумнівних боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Олексія Кучеренка.

За його словами, у законопроекті №8316 про об’єкти критичної інфраструктури з’явились поправки, які прямо дозволяють менеджменту десятків, якщо не сотень державних компаній, не платили за газ, світло, тепло, воду, за будь-що. Ці правки передбачають введення мораторію на стягнення з них боргів на період війни і ще на 2 роки після.

"Це настільки абсурдно, настільки ж небезпечно. Уявіть, що закінчується воєнний стан, а у нас в країні сотня підприємств в безнадійних боргових ямах. І значна частина, якщо не всі гроші на відновлення країни з наших з вами кишень після війни підуть на покриття цих сумнівних боргів", - написав Кучеренко.

Він наголосив, що ця поправка спровокує кризу неплатежів.

"Звернувся до колег з комітету з енергетики та особисто до його голови Андрія Геруса з пропозицією негайно обговорити цю проблему та дати цьому свою однозначну професійну оцінку", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, парламент планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури