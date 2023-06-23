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Запрет на взыскание долгов с госкомпаний приведет к значительным долгам этих компаний, - нардеп

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Пятница 23 июня 2023 20:38
Запрет на взыскание долгов с госкомпаний приведет к значительным долгам этих компаний, - нардеп Фото: Алексей Кучеренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за запрета на взыскание долгов с государственных компаний значительная часть средств, необходимых для восстановления Украины, пойдет на погашение сомнительных долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Алексея Кучеренко.

По его словам, в законопроекте №8316 об объектах критической инфраструктуры появились поправки, прямо позволяющие менеджменту десятков, если не сотен государственных компаний, не платили за газ, свет, тепло, воду, за что угодно. Эти правки предполагают введение моратория на взыскание с них долгов на период войны и еще на 2 года после.

"Это столь абсурдно, столь же опасно. Представьте, что заканчивается военное положение, а у нас в стране сотня предприятий в безнадежных долговых ямах. И значительная часть, если не все деньги на восстановление страны из наших с вами карманов после войны пойдут на покрытие этих сомнительных долгов", - написал Кучеренко.

Он подчеркнул, что эта поправка спровоцирует кризис неплатежей.

"Обратился к коллегам из комитета по энергетике и лично к его главе Андрею Герусу с предложением немедленно обсудить эту проблему и дать этому свою однозначную профессиональную оценку", - подытожил Кучеренко.

Напомним, парламент планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.

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Алексей Кучеренко бизнес
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