Заборона на салюти та феєрверки: які штрафи загрожують занадто "гучним" українцям

В Україні діє заборона на запуск феєрверків і салютів. За її порушення громадянам можуть загрожувати фінансові санкції (штрафи), а у деяких випадках - навіть кримінальна відповідальність.
РБК-Україна розповідає, що відомо про заборону та як можуть покарати порушників.
На початку листопада 2023 року набув чинності закон №3039-IX про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.
Згідно з ним, використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4 забороняється.
Їх не можна також продавати або передавати іншим людям у будь-який спосіб.
Йдеться про:
Така заборона пов'язана, перш за все, із воєнним станом. Адже занадто гучні звуки можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю людей. Тим паче що ефект від вибуху феєрверків і салютів схожий на звуки вибухів снарядів і ракет.
Крім того, феєрверки можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та налякати тварин.
Насамкінець, зміни у законодавстві про піротехніку були пов'язані ще й із виконанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом (на тлі питань охорони навколишнього середовища).
Водночас використання піротехніки класу F1, яка має найнижчий рівень небезпеки та шуму (бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки чи хлопавки) під заборону не підпадає. Хоча й уточнюється, що заборонено її продаж або передачу особам, які не досягли 16 років.
В цілому українцям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою:
Такі ж дії, вчинені повторно впродовж року, караються:
Крім того, у деяких випадках використання піротехніки може підпадати під статтю 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.
За це можна дістати:
Якщо ті самі дії були вчинені групою осіб, вони караються:
Якщо такі дії були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, або ж мав місце опір представникові влади або представникові громадськості (який виконував обов'язки з охорони громадського порядку), чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, можна дістати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Насамкінець якщо такі дії були вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї (чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), українцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які штрафи загрожують порушникам за продаж і куріння заборонених тютюнових виробів.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон України №3039-IX, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України.
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