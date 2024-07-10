Обман та обважування. Які штрафи "світять" недобросовісним продавцям і підприємцям

На деяких ринках чи навіть у магазинах може існувати практика обважування або ж обраховування покупців під час купівлі тих чи інших товарів.

РБК-Україна розповідає, за що і як можуть карати недобросовісних продавців і підприємців, а також що робити, якщо вас все ж таки обманули.

За що і як можуть карати недобросовісних продавців

Згідно зі статтею 155-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, обманом покупця або замовника може бути:

обмірювання

обважування

обраховування

перевищення встановлених цін і тарифів

будь-який інших обман людини працівниками торгівлі (або ж у сфері громадського харчування чи послуг)

Тобто йдеться не лише про продаж (реалізацію) товарів, але й виконання тих чи інших робіт або ж надання послуг.

Виходячи із норм законодавства, за такі правопорушення підприємця або продавця можуть покарати штрафом від 2 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оскільки для обрахування подібних штрафів (згідно з Податковим кодексом), використовується сума в розмірі 17 гривень, за обман покупця людині доведеться заплатити від 34 до 255 гривень.

Якщо таке правопорушення буде вчинене повторно впродовж року (після сплати особою першого штрафу), продавця зможуть оштрафувати на більшу суму - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 гривень).

Варто зазначити також, що обманом покупців або замовників у великих розмірах вважатиметься сума, що перевищує 4 542 гривні.

Що робити, якщо вас обважили у магазині

Для того, щоб захистити свої права, споживачі мають завжди бути пильними.

Якщо ви помітили будь-який прояв обману зі сторони продавця чи підприємця (або ж магазина), спершу необхідно звернутись із цим питанням до адміністратора закладу.

Якщо ваші вимоги не задовольнили, вас не почули або ж просто відмахнулися, наступним кроком має стати звернення до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вашого регіону.

При цьому необхідно мати при собі розрахунковий документ (чек) на придбані товари, а також документальні (чи інші) докази обману чи порушення.

За необхідності ви маєте право сфотографувати товар, його етикетку, цінник, вагу і т. ін.

Якщо у магазині забороняють фото та відео зйомку - це незаконно, оскільки згідно зі статтею 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію - усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір).

Те саме дозволяє й закон України "Про інформацію".

Водночас знімати на фото чи відео працівників закладу (магазину) без їх згоди - заборонено.

Згідно з інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, факти обрахунку, обважування, обману споживачів трапляються досить часто.

При цьому підприємців або керуючих магазинами притягують до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу - згідно із законодавством.