Запрет на салюты и фейерверки: какие штрафы угрожают слишком "громким" украинцам

В Украине действует запрет на запуск фейерверков и салютов. За его нарушение гражданам могут угрожать финансовые санкции (штрафы), а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность.
РБК-Украина рассказывает, что известно о запрете и как могут наказать нарушителей.
В начале ноября 2023 года вступил в силу закон №3039-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий.
Согласно ему использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4 запрещается.
Их нельзя также продавать или передавать другим людям любым способом.
Речь идет про:
Такой запрет связан прежде всего с военным положением. Ведь слишком громкие звуки могут нанести вред психологическому здоровью людей. Тем более, что эффект от взрыва фейерверков и салютов похож на звуки взрывов снарядов и ракет.
Кроме того, фейерверки могут нанести вред окружающей среде и напугать животных.
В заключение изменения в законодательстве о пиротехнике были связаны еще и с выполнением соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (на фоне вопросов охраны окружающей среды).
В то же время, использование пиротехники класса F1, которая имеет самый низкий уровень опасности и шума (бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи или хлопушки) под запрет не подпадает. Хотя и уточняется, что запрещена ее продажа или передача лицам, не достигшим 16 лет.
В целом украинцам, которые, несмотря на запрет, используют пиротехнику во время войны, может угрожать как административная, так и уголовная ответственность.
Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет за собой:
Такие же действия, совершенные повторно в течение года, наказываются:
Кроме того, в некоторых случаях использование пиротехники может подпадать под статью 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.
За это можно получить:
Если те же действия были совершены группой лиц, они наказываются:
Если такие действия были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или же имело место сопротивление представителю власти или представителю общественности (исполняющему обязанности по охране общественного порядка), или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия, можно получить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
В заключение, если такие действия были совершены с применением огнестрельного или холодного оружия (или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), украинцам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Закон Украины №3039-IX, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины.
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