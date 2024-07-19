Запрет на салюты и фейерверки: какие штрафы угрожают слишком "громким" украинцам

Почему фейерверки в Украине запрещены

В начале ноября 2023 года вступил в силу закон №3039-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий.

Согласно ему использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4 запрещается.

Их нельзя также продавать или передавать другим людям любым способом.

Речь идет про:

фейерверки, имеющие низкий уровень опасности и шума и предназначенные для использования на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства

фейерверки, имеющие средний уровень опасности и предназначенные для использования на открытом пространстве на больших открытых площадях

фейерверки (салюты), имеющие высокий уровень опасности, предназначенные для использования исключительно лицами со специальной подготовкой (широко известные как "фейерверки для профессионального использования")

Такой запрет связан прежде всего с военным положением. Ведь слишком громкие звуки могут нанести вред психологическому здоровью людей. Тем более, что эффект от взрыва фейерверков и салютов похож на звуки взрывов снарядов и ракет.

Кроме того, фейерверки могут нанести вред окружающей среде и напугать животных.

В заключение изменения в законодательстве о пиротехнике были связаны еще и с выполнением соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (на фоне вопросов охраны окружающей среды).

В то же время, использование пиротехники класса F1, которая имеет самый низкий уровень опасности и шума (бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи или хлопушки) под запрет не подпадает. Хотя и уточняется, что запрещена ее продажа или передача лицам, не достигшим 16 лет.

Как могут наказывать нарушителей

В целом украинцам, которые, несмотря на запрет, используют пиротехнику во время войны, может угрожать как административная, так и уголовная ответственность.

Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет за собой:

или предупреждение

или наложение штрафа на рядовых украинцев от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 85 до 255 грн

или наложение штрафа на должностных лиц и граждан (субъектов хозяйственной деятельности) от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 255 до 510 грн

Такие же действия, совершенные повторно в течение года, наказываются:

наложением штрафа на граждан от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 255 до 510 грн) - с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины или без таковой

наложением штрафа на должностных лиц и граждан (субъектов хозяйственной деятельности) от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 грн) - с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины

Кроме того, в некоторых случаях использование пиротехники может подпадать под статью 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

За это можно получить:

или штраф от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 грн)

или пробационный надзор на срок до 5 лет

или ограничение свободы на срок до 5 лет

Если те же действия были совершены группой лиц, они наказываются:

или ограничением свободы на срок до 5 лет

или лишением свободы на срок до 4 лет

Если такие действия были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или же имело место сопротивление представителю власти или представителю общественности (исполняющему обязанности по охране общественного порядка), или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия, можно получить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

В заключение, если такие действия были совершены с применением огнестрельного или холодного оружия (или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), украинцам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.