"Заборона не розумна". Суд розблокував Telegram у Бразилії

Суддя скасував рішення про призупинення роботи Telegram у Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g1 .

Суддя заявив, що рішення "є необґрунтованим, враховуючи широке зазіхання на свободу спілкування на всій території країни тисяч людей, абсолютно не пов'язаних з фактами, що розслідуються".

Однак щоденний штраф у розмірі 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень), що був накладений судом за нібито відмову компанії надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею, зберігається.

Нагадаємо, 26 квітня, стало відомо, що в Бразилії суд заборонив Telegram, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про адміністраторів і учасників неонацистських груп.

Проте наступного дня Telegram оскаржив рішення бразильського суду щодо блокування соцмережі.

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