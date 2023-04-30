"Запрет не разумный". Суд разблокировал Telegram в Бразилии

Судья отменил решение о приостановке работы Telegram в Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на g1 .

Судья заявил, что решение "является необоснованным, учитывая широкое посягательство на свободу общения на всей территории страны тысяч людей, абсолютно не связанных с расследуемыми фактами".

Однако ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (7 млн 321 тысячу гривен), который был наложен судом за якобы отказ компании предоставлять полиции все данные о неонацистах, которые пользуются соцсетью, сохраняется.

Напомним, 26 апреля, стало известно, что в Бразилии суд запретил Telegram, поскольку соцсеть отказалась предоставлять данные об администраторах и участниках неонацистских групп .

Однако на следующий день Telegram обжаловал решение бразильского суда по блокированию соцсети.

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