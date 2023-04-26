У Бразилії забороняють Telegram: ЗМІ дізналися причину

У Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки він нібито відмовилася надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G1 .

За даними місцевого видання, листи про зупинення роботи Telegram надішлють до Apple, Google та інших компаній, які виробляють електроніку.

Також журналісти додають, що суд наклав штраф на Telegram, він зобов'язав оплачувати 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень) за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.

Що передувало

Поліція в ході розслідування стрілянини в школі міста Аракрус, через яку загинули четверо людей, виявила взаємозв'язок 16-річного вбивці з антисемітськими групами в Telegram.

Правоохоронці попросили платформу надати дані адміністраторів та членів груп, щоб встановити зв'язки та з'ясувати, чи вплинув такий зв'язок на злочин в Аракрусі.

Telegram, за інформацією G1, передав частину даних, але відмовився надавати номери телефонів адміністраторів та членів неонацистських груп.