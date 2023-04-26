ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бразилії забороняють Telegram: ЗМІ дізналися причину

Новость на русском →
Середа 26 квітня 2023 21:51
У Бразилії забороняють Telegram: ЗМІ дізналися причину Фото: у Бразилії забороняють Telegram (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки він нібито відмовилася надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G1.

За даними місцевого видання, листи про зупинення роботи Telegram надішлють до Apple, Google та інших компаній, які виробляють електроніку.

Також журналісти додають, що суд наклав штраф на Telegram, він зобов'язав оплачувати 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень) за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.

Що передувало

Поліція в ході розслідування стрілянини в школі міста Аракрус, через яку загинули четверо людей, виявила взаємозв'язок 16-річного вбивці з антисемітськими групами в Telegram.

Правоохоронці попросили платформу надати дані адміністраторів та членів груп, щоб встановити зв'язки та з'ясувати, чи вплинув такий зв'язок на злочин в Аракрусі.

Telegram, за інформацією G1, передав частину даних, але відмовився надавати номери телефонів адміністраторів та членів неонацистських груп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії хотіли заблокувати YouTube. Там нібито знайшли підстави для цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Telegram полиция Бразилия
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії