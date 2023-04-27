Блокування Telegram у Бразилії: соцмережа оскаржить рішення суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника Telegram Павла Дурова.

Він зазначив, що принципами роботи Telegram є свобода слова та конфіденційність. Якщо місцеві закони суперечать цим принципам, то соцмережа змушена залишати такі ринки. Зокрема, схожі ситуації склалися у Китаї, Росії та Ірані.

"У Бразилії суд запросив дані, які ми технологічно не можемо отримати. Ми оскаржимо це рішення і з нетерпінням чекаємо на остаточне рішення", - додав Дуров.