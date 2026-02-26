Заборона російської на перервах? У МОН пояснили, чому тотальний контроль не спрацює

За словами посадовиці, переведення мовного питання в авторитарну площину - "стежити, контролювати, робити зауваження" - не дасть очікуваного ефекту. Вона зазначила, що особливо це стосується підлітків, для яких надмірний контроль може викликати спротив.

Що може спрацювати

Натомість, за словами заступниці міністра, найефективнішим інструментом є особистий приклад учителів та авторитетних дорослих.

"Коли ми переводимо це в площину контролю, але сам вчитель говорить з іншими російською мовою, очевидно, що результативність таких дій нульова. На мою думку, найкращим інструментом є власний приклад", - пояснила вона.

Кузьмичова також підкреслила, що важливо створювати середовище, яке мотивує дітей переходити на українську мову, а не лише робити зауваження чи застосовувати покарання. Для підлітків, зокрема, має значення "модність" мови - вона пов’язана з авторитетними людьми, популярною культурою, музикою та іграми.

Українська - єдина мова освіти

Посадовиця наголосила, що українська мова має бути беззаперечною мовою освітнього процесу та шкільного середовища, адже це питання державності й безпеки. Водночас вона застерегла від підходу, заснованого виключно на тотальних заборонах.

За її словами, завдання держави - не створювати нові лінії розколу, а послідовно зміцнювати позиції української мови як єдиної мови освіти, підтримуючи дітей у переході на неї.