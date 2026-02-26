Запрет русского на переменах? В МОН объяснили, почему тотальный контроль не сработает

Полный запрет общения на русском языке в украинских школах может дать обратный результат. Наша страна может снова столкнуться с "отстаиванием права" на его использование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в интервью "Украинской правде. Жизнь".
По словам чиновницы, перевод языкового вопроса в авторитарную плоскость - "следить, контролировать, делать замечания" - не даст ожидаемого эффекта. Она отметила, что особенно это касается подростков, для которых чрезмерный контроль может вызвать сопротивление.
Зато, по словам заместителя министра, самым эффективным инструментом является личный пример учителей и авторитетных взрослых.
"Когда мы переводим это в плоскость контроля, но сам учитель говорит с другими на русском языке, очевидно, что результативность таких действий нулевая. По моему мнению, лучшим инструментом является собственный пример", - пояснила она.
Кузьмичева также подчеркнула, что важно создавать среду, которая мотивирует детей переходить на украинский язык, а не только делать замечания или применять наказание. Для подростков, в частности, имеет значение "модность" языка - он связан с авторитетными людьми, популярной культурой, музыкой и играми.
Чиновница подчеркнула, что украинский язык должен быть безоговорочным языком образовательного процесса и школьной среды, ведь это вопрос государственности и безопасности. В то же время она предостерегла от подхода, основанного исключительно на тотальных запретах.
По ее словам, задача государства - не создавать новые линии раскола, а последовательно укреплять позиции украинского языка как единственного языка образования, поддерживая детей в переходе на него.
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №14361, который предусматривает запрет использования языка государства-агрессора в частных школах. Для этого предлагают внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании" и прямо ограничить возможность обучения на русском языке.
Также мы рассказывали о результатах мониторинга, который показал снижение использования украинского языка в школах Киева. Почти четверть учителей проводят уроки на негосударственном языке, а лишь 18% учеников общаются исключительно на украинском.