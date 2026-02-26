Запрет русского на переменах? В МОН объяснили, почему тотальный контроль не сработает

По словам чиновницы, перевод языкового вопроса в авторитарную плоскость - "следить, контролировать, делать замечания" - не даст ожидаемого эффекта. Она отметила, что особенно это касается подростков, для которых чрезмерный контроль может вызвать сопротивление.

Что может сработать

Зато, по словам заместителя министра, самым эффективным инструментом является личный пример учителей и авторитетных взрослых.

"Когда мы переводим это в плоскость контроля, но сам учитель говорит с другими на русском языке, очевидно, что результативность таких действий нулевая. По моему мнению, лучшим инструментом является собственный пример", - пояснила она.

Кузьмичева также подчеркнула, что важно создавать среду, которая мотивирует детей переходить на украинский язык, а не только делать замечания или применять наказание. Для подростков, в частности, имеет значение "модность" языка - он связан с авторитетными людьми, популярной культурой, музыкой и играми.

Украинский - единственный язык образования

Чиновница подчеркнула, что украинский язык должен быть безоговорочным языком образовательного процесса и школьной среды, ведь это вопрос государственности и безопасности. В то же время она предостерегла от подхода, основанного исключительно на тотальных запретах.

По ее словам, задача государства - не создавать новые линии раскола, а последовательно укреплять позиции украинского языка как единственного языка образования, поддерживая детей в переходе на него.