Заборона некондиційного газу створить дефіцит узимку, - експерт

За його словами, на тлі масованих атак російських військ низка об’єктів газової інфраструктури зазнала пошкоджень і у результаті цього у частини компаній газ не відповідає чинним фізико-хімічним стандартам.

"Газ власного видобутку відіграє важливу роль у підготовці до зими, але видобувна галузь зіштовхнулась із серйозними викликами - невідповідність фізико-хімічному стандарту складу. Зниження якості природного газу зумовлене пошкодженнями певної інфраструктури внаслідок російських обстрілів", - пояснив Прокіп.

Він нагадав, що сьогодні на розгляді перебуває проєкт Технічного регламенту природного газу, який передбачає заборону на подачу в ГТС некондиційного газу, а також введення санкцій щодо компаній, що порушують технічні вимоги.

На думку експерта, така ініціатива створює низку ризиків, зокрема, якщо внутрішній газ, який тимчасово не відповідає стандартам, буде заблокований, доведеться збільшувати обсяги імпорту - на що нині немає ані фінансів, ані часу.

"Не акумульовано достатнього фінансового ресурсу для того, щоб імпортувати навіть мінімально необхідні обсяги газу для проходження опалювального сезону, не говорячи про заміну газу, який вважатиметься некондиційним", - наголосив Прокіп.

За його словами, заборона на приймання газу у ГТС означатиме втрати для компаній, які і так опинилися у складному фінансовому становищі. Це, зокрема, вплине на виплату заробітних плат і податки.

Прокіп також звернув увагу, що змішування газу різної якості у сховищах та трубопроводах частково нівелює проблему некондиційності.

"Газ, що не відповідає фізико-хімічнимхарактеристикам, при потраплянні у ГТС та сховища фактично змішуватиметься з існуючими запасами газу та імпортованим ресурсом… і, в кінцевому рахунку, при змішуванні газу пом’якшуватиметься проблема невідповідності якості нормативним параметрам", - сказав він.

У такій ситуації, на думку експерта, логічним кроком є тимчасове послаблення вимог до газу та мораторій на штрафи.

"Сьогодні на шальці терезів знаходиться вибір - дотримання технічних стандартів якості газу, чи наявність будь-якого газу для проходження наступної зими", - підсумував Прокіп.