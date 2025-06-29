Запрет некондиционного газа создаст дефицит зимой, - эксперт

По его словам, на фоне массированных атак российских войск ряд объектов газовой инфраструктуры получил повреждения и в результате этого у части компаний газ не соответствует действующим физико-химическим стандартам.

"Газ собственной добычи играет важную роль в подготовке к зиме, но добывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами - несоответствие физико-химическому стандарту состава. Снижение качества природного газа обусловлено повреждениями определенной инфраструктуры в результате российских обстрелов", - пояснил Прокип.

Он напомнил, что сегодня на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих технические требования.

По мнению эксперта, такая инициатива создает ряд рисков, в частности, если внутренний газ, который временно не соответствует стандартам, будет заблокирован, придется увеличивать объемы импорта - на что сейчас нет ни финансов, ни времени.

"Не аккумулировано достаточного финансового ресурса для того, чтобы импортировать даже минимально необходимые объемы газа для прохождения отопительного сезона, не говоря о замене газа, который будет считаться некондиционным", - подчеркнул Прокип.

По его словам, запрет на прием газа в ГТС будет означать потери для компаний, которые и так оказались в сложном финансовом положении. Это, в частности, повлияет на выплату заработных плат и налоги.

Прокип также обратил внимание, что смешивание газа разного качества в хранилищах и трубопроводах частично нивелирует проблему некондиционности.

"Газ, не соответствующий физико-химическим характеристикам, при попадании в ГТС и хранилища фактически будет смешиваться с существующими запасами газа и импортируемым ресурсом... и, в конечном счете, при смешивании газа будет смягчаться проблема несоответствия качества нормативным параметрам", - сказал он.

В такой ситуации, по мнению эксперта, логичным шагом является временное послабление требований к газу и мораторий на штрафы.

"Сегодня на чаше весов находится выбор - соблюдение технических стандартов качества газа, или наличие любого газа для прохождения следующей зимы", - подытожил Прокип.