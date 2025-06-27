Чи вистачить Україні газу взимку: що кажуть в Міненерго

Ситуація в галузі залишається складною через російські атаки на енергетику. Але обсяги закачування газу зростають.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Шейко взяв участь у першому засіданні Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. Він поінформував колег про накопичення запасів газу, мазуту, вугілля для забезпечення потреб ТЕС і ТЕЦ.

"Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою. Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими", - сказав він.

За його словами, темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

Шейко відзначив, що на складах накопичено необхідний обсяг вугілля, і накопичення його резервів триває згідно з графіком підготовки до опалювального сезону.

Отже, протягом четвертої зими в умовах повномасштабного вторгнення з боку РФ країна буде забезпечена достатньою кількістю і вугілля, і газу, йдеться в повідомленні пресслужби.