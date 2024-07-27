Куріння у громадських місцях. Чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети
В Україні курити тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням, у громадських місцях не можна. Вейпи та електронні сигарети також підпадають під заборону.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.
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Де саме забороняється курити
Експерт пояснив, що питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Згідно зі статтею 13 документу, в громадських місцях заборонено курити, вживати й використовувати:
- тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням
- трав'яні вироби для куріння
- електронні сигарети
- пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
- кальяни
Заборонені місця визначаються частиною другою цієї статті. Виходячи з неї, курити не можна:
- у ліфтах і таксофонах
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я
- у приміщеннях та на території навчальних закладів
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
- у приміщеннях гуртожитків
- на дитячих майданчиках
- у місцях загального користування житлових будинків
- у підземних переходах
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі
- на вокзалах та станціях
- на зупинках громадського транспорту
Як можуть покарати порушників
За словами Крейтора, за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства) українцям можуть виписати штраф у розмірі 1 000 грн.
За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.
Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться:
- 3 000 грн - за умови першого порушення
- 15 000 грн - за повторне порушення впродовж року
Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та покарання для порушників.
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