Курение в общественных местах. Могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты
В Украине курить табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением, в общественных местах нельзя. Вейпы и электронные сигареты также подпадают под запрет.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.
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Где именно запрещается курить
Эксперт объяснил, что вопрос обращения в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
Согласно статье 13 документа, в общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать:
- табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением
- травяные изделия для курения
- электронные сигареты
- устройства для потребления табачных изделий без их сгорания
- кальяны
Запрещенные места определяются частью второй этой статьи. Исходя из нее, курить нельзя:
- в лифтах и таксофонах
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
- в помещениях и на территории учебных заведений
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства
- в помещениях объектов культурного назначения
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
- в помещениях общежитий
- на детских площадках
- в местах общего пользования жилых домов
- в подземных переходах
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси
- на вокзалах и станциях
- на остановках общественного транспорта
Как могут наказать нарушителей
По словам Крейтора, за размещение кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах (кроме помещений ресторанного хозяйства) украинцам могут выписать штраф в размере 1 000 грн.
При повторном таком нарушении в течение года оплатить придется уже больший штраф - 10 000 грн.
В то же время за размещение пепельниц или кальяна или же курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства - оплатить придется:
- 3 000 грн - при условии первого нарушения
- 15 000 грн - за повторное нарушение в течение года
Напомним, ранее мы рассказывали о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и наказании для нарушителей.
Читайте также, будут ли теперь продавать вейпы и электронки в Украине.
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