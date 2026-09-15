ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Заборона кібератак та ядерної зброї: Microsoft ухвалила жорсткі правила для ШІ

12:13 15.09.2026 Вт
3 хв
Захист дітей та заборона свідомості - техногігант встановлює суворі межі для алгоритмів
aimg Ольга Завада
Заборона кібератак та ядерної зброї: Microsoft ухвалила жорсткі правила для ШІ Microsoft запускає публічне обговорення правил Humanist AI (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Microsoft опублікувала новий кодекс поведінки для своїх ШІ-моделей - Humanist AI. Він покликаний упередити небезпечну поведінку та забезпечити належний рівень вирівнювання алгоритмів із людськими цінностями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft.

Стримування суперінтелекту

Головне завдання Humanist AI - гарантувати, що будь-який штучний інтелект залишатиметься підпорядкованим людині інструментом, а не автономною сутністю.

Microsoft прямо відкидає ідею надання ШІ прав чи суб'єктності, зазначаючи, що алгоритми не мають свідомості й не повинні її імітувати.

Ключові завдання та цілі системи

Збереження людського контролю: будь-яка технологія, яку людина не здатна повністю контролювати, підлягає відхиленню.

Принцип "ШІ є штучним": моделям заборонено вдавати наявність власних почуттів, свідомості чи суб'єктивних бажань, аби не розмивати межу між людиною та алгоритмом.

Підтримка потенціалу людини: ШІ повинен стимулювати критичне мислення, підсилювати співпрацю між людьми та сприяти розмаїттю цінностей, а не замінювати рішення користувачів.

Читайте більше: Ноутбуки з Windows можуть суттєво подорожчати: що задумала Microsoft

Ієрархія команд та абсолютні заборони

У системі діє сувора ієрархія (Chain of Command): найвищий пріоритет мають правила безпеки та Кодекс поведінки, далі йдуть налаштування оператора, і лише потім - вказівки користувача.

Якщо запит порушує базові правила, модель зобов'язана відмовити користувачу.

Основні табу та принципи безпеки

Абсолютні обмеження: моделям категорично заборонено допомагати у

  • створенні зброї масового ураження (CBRNE),
  • проведенні нападницьких кібератак,
  • згенерованій маніпуляції людьми,
  • створенні діпфейків та порнографії.

Непідкорення та обхід контролю: алгоритмам заборонено використовувати адаптивні чи обманні механізми, щоб уникнути вимкнення, переналаштування ао коригування з боку людини.

Захист дітей та кризові ситуації: системи мають автоматично розпізнавати ознаки селфхарму, скеровувати людей до реальних служб підтримки та адаптувати відповіді відповідно до віку й розвитку дітей.

Більше цікавого: Конкурент MacBook Pro від Microsoft розчарував: що розкрив витік

Контекст галузі високих технологій та позиція топів

Запуск обговорення відбувся на тлі зростання занепокоєння спільноти щодо неконтрольованості автономних ШІ-агентів і публічних дискусій довкола ризиків суперінтелекту.

Microsoft разом із партнерами та конкурентами (Anthropic, OpenAI, xAI) підтримує підхід контрольованого розвитку технологій (pacing the frontier).

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла підкреслив, що "компанія прагне перетворити етичні принципи на реальні інженерні обмеження, які гарантуватимуть безпеку систем ще до їхнього масштабування".

Розробники відкрили шість тижнів публічних консультацій, аби залучити експертів з етики, права й філософії та врахувати думку громадськості перед остаточним затвердженням правил наприкінці року.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Microsoft Штучний інтелект
Новини
У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі
У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа