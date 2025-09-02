Заборона електронних цигарок в Україні. Що може змінити новий закон

Ухвалений закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" серед іншого, забороняє в Україні так звані "самозаміси" - суміші для виготовлення рідин, які заливають у вейпи.

Формально з липня 2024 року в Україні повністю заборонені виробництво, імпорт і продаж ароматизованих вейпів. Проте на практиці ринок лише зростає: магазини з "електронками" з’являються навіть у центрі Києва, а тіньовий оборот сягає мільярдів.

За оцінками Growford Institute, держава щороку недоотримує до 5 мільярдів гривень через нелегальний обіг рідин для електронних сигарет.

Як зазначає журналіст Євген Плінський, однією з найпоширеніших схем є продаж так званих "конструкторів": офіційно покупець сплачує лише за легальний інгредієнт, а решту додають як "подарунок".

Журналіст зауважує, що новий закон закриває й цю шпарину. Тепер забороняється навіть безоплатне розповсюдження нікотину чи рідин для вейпів, окремо або в наборах. За порушення - штраф у розмірі 200% вартості товару, але не менше 24 тисяч гривень.

У зв'язку з ухваленням нових обмежень щодо "електронок" в Україні, Плінський наводить у приклад ситуацію в Сингапурі. Там нещодавно отруйні домішки у вейпах офіційно прирівняли до наркотиків. Користувачам вейпів тепер загрожує штраф і реабілітація, а імпортерам - тюремне ув'язнення і побиття палицею.

"Це ще не рівень Сінгапуру з їхніми ударами палицею, але є шанс, що лавки з вейпами для школярів таки почнуть закривати", - висловив думку журналіст.