Заборона експорту зерна: Україна прагне уникнути судів та розв'язати проблему переговорами

Він зазначив, що після того, як Єврокомісія скасувала заборону на український експорт, ймовірно, буде діяти механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів до п'яти країн ЄС.

За словами Качки, це складний механізм торгівлі, тому Україна не прогнозує значного зростання обсягів експорту. Водночас держава хоче показати, який насправді існує попит та хто дійсно купує українську продукцію, а також поступово залучати уряди країн ЄС в оцінку цих постачань.

При цьому він впевнений, що згодом буде зрозуміло, що заборона на експорт не потрібна, і можна поступово повертатися до нормалізації торгівлі.

Він зазначив, що Болгарія та Румунія позитивно відреагували на таку пропозицію. Зараз із ними тривають перемовини про налагодження двосторонніх механізмів комунікації. Натомість Польща, Словаччина і Угорщина поки ще не скасували національні заборони на імпорт.

Качка зазначив, що Україна працює з цими країнами та ЄС над досягненням компромісу. Він сподівається, що цього тижня будуть гарні новини з приводу того, що держави погодили механізм взаємодії, який влаштує всіх і дозволить уникнути формальних заборон в двосторонній торгівлі.

"Тому позов до СОТ - це не основний інструмент вирішення проблеми, а лише наша реакція на введення національних заборон. В ідеалі ми хочемо уникнути довгої судової тяганини в рамках Світової організації торгівлі. Наш пріоритет - досягти порозуміння з нашими сусідами шляхом переговорів", - додав він.

Заборона на зерно та позов до СОТ

Навесні Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія ввели заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції. Їх підтримала Єврокомісія, ввівши заборону до 15 вересня.

Проте Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

При цьому Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.