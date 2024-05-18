Заборона бити зброєю США по території РФ підриває захист України від ворожих наступів, - ISW

16 травня речник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання ЗСУ американської зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії. В адміністрації наголошують, що цю зброю можна використовувати виключно для звільнення окупованої території України.

За оцінками аналітиків ISW, обмеження США та інших країн Заходу, створили у прикордонних районах держави-агресора "острів", з якого російські літаки можуть завдавати планерних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також де російські війська і техніка можуть вільно накопичуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.