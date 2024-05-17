ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про наступ в Харківській області: РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 20:18
UA EN RU
Зеленський про наступ в Харківській області: РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Здійснюючи операцію на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються послабити сили України загалом по фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду - пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною", - пояснив президент.

Він наголосив, що завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати ні фронт, ні українську дипломатію

Ситуація на Харківському напрямку

Минулого тижня російські війська спробували прорвати оборону Збройних сил України в Харківській області. Значних успіхів вони не досягли, проте зайняли кілька населених пунктів в "сірій зоні".

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ розширила зону бойових дій на 70 кілометрів. Детальніше про думку Сирського з цього приводу та ймовірний намір РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Чи не найтяжча ситуація по області зараз у Вовчанську. Через російські обстріли там почали здійснювати евакуацію цивільного населення. Ми писали, куди звернутись, якщо вам необхідно евакуюватись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Харків
NEWS
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію