Українські військові ведуть штурми і прочісують місцевість у Харківській області, - ЗСУ

Російські окупанти на Харківському напрямку двічі за добу здійснили спроби прорвати оборони українських захисників. Натомість воїни ЗСУ в окремих районах області ведуть штурмові дії, щоб покращити тактичне положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

Ситуація на фронті та російські обстріли

У нічному звіті від військового командування вказується, що протягом доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

"Противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ", - передали в Генштабі.

Обстановка на Харківському напрямку

Зазначається, що на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону ЗСУ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

"Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості", - йдеться у звіті.

Також в Генштабі додали, що в районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

Атаки росармії на інших напрямках

На Куп’янському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень. Підрозділи ЗСУ успішно відбили 3 ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка - Іванівка і Крохмальне - Берестове. Ситуація контролюється українськими захисниками.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону ЗСУ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції Сил оборони. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку ворог здійснив 3 спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили 2 спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздільного.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро.

"Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено", - передали в Генштабі.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні наступальних і штурмових дій не проводили.

"Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою", - йдеться у нічному звіті.

Дані про трати РФ на Харківському напрямку

Нагадаємо, перед тим в Генштабі розповіли про посилення оборони ЗСУ у прикордонних районах Харківської області, та що захисники ведуть розвідку.

За даними військового командування у вечірньому звіті від 17 травня, з початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять - 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Також було знищено 8 бліндажів противника.