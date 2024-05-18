Запрет бить оружием США по территории РФ подрывает защиту Украины от вражеских наступлений, - ISW

16 мая спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции касательно использования ВСУ американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России. В администрации отмечают, что это оружие можно использовать исключительно для освобождения оккупированной территории Украины.

По оценкам аналитиков ISW, такие ограничения США и других стран Запада, создали в приграничных районах государства-агрессора "остров", из которого российские самолеты могут наносить планерные бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам, а также где российские войска и техника могут свободно собираться перед началом боевых действий.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", - говорится в отчете Института изучения войны.