Заборгованість перед "Укренерго" зросла на 15% від початку року

Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 млрд гривень.

Як пише РБК-Україна , про це свідчать дані системного оператора.

Зокрема, станом на 10 листопада заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року.

Водночас зросли і борги самої НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку - на 10%, до 18,5 млрд грн.

Таким чином, на цьому сегменті ринку і надалі зберігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.