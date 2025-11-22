Задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года

Долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке продолжают расти и уже почти достигли 40 млрд гривен.

Как пишет РБК-Украина , об этом свидетельствуют данные системного оператора.

В частности, по состоянию на 10 ноября задолженность составляет 39,9 млрд грн, что на 15% больше, чем в начале года.

В то же время выросли и долги самой НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка - на 10%, до 18,5 млрд грн.

Таким образом, на этом сегменте рынка и в дальнейшем сохраняется тенденция к постепенному наращиванию задолженности.