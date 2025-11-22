ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года

Украина, Суббота 22 ноября 2025 17:43
UA EN RU
Задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года Фото: задолженность перед "Укрэнерго" выросла на 15% с начала года (facebook com npcukrenergo)
Автор: Юлия Бойко

Долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке продолжают расти и уже почти достигли 40 млрд гривен.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные системного оператора.

В частности, по состоянию на 10 ноября задолженность составляет 39,9 млрд грн, что на 15% больше, чем в начале года.

В то же время выросли и долги самой НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка - на 10%, до 18,5 млрд грн.

Таким образом, на этом сегменте рынка и в дальнейшем сохраняется тенденция к постепенному наращиванию задолженности.

Ранее отраслевые эксперты неоднократно предупреждали, что рост долгов на балансирующем рынке создает риски для финансовой стабильности энергосистемы и затрудняет возможность привлечения инвестиций в новые генерирующие мощности.

Напомним, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
Новости
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте