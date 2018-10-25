Заболеваемости гриппом в Украине не зафиксировано, - Минздрав

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Вместе с тем, на ОРВИ в течение недели заболели почти 143 тыс. человек

В Украине на сегодня нет циркуляции гриппа, также не получено лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Однако, в течение 42 недели (15.10.2018 - 21.10.2018) на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) заболело 142 тыс. 814 человек.

"Из них 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%", - отметили в Центре.

Также добавили, что за неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

В целом в Украине пока отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ. Кроме того, на сегодня уже вакцинированы почти 8 тысяч, из них 84,6% - лица из групп риска. Среди всех привитых 21% - дети.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 385,7. Это ниже эпидемического порога на 45,8%.