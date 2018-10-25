ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Заболеваемости гриппом в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Новости » Общество    25.10.2018 - 17:42
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вместе с тем, на ОРВИ в течение недели заболели почти 143 тыс. человек

В Украине на сегодня нет циркуляции гриппа, также не получено лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Однако, в течение 42 недели (15.10.2018 - 21.10.2018) на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) заболело 142 тыс. 814 человек.

"Из них 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 6,9%, а среди детей до 17 лет - на 6,7%", - отметили в Центре.

Также добавили, что за неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

В целом в Украине пока отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ. Кроме того, на сегодня уже вакцинированы почти 8 тысяч, из них 84,6% - лица из групп риска. Среди всех привитых 21% - дети.

Заболеваемости гриппом в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Напомним, на прошлой неделе в Киеве показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 385,7. Это ниже эпидемического порога на 45,8%.

В Украине зафиксировали 9 случаев дифтерии с начала года В Минздраве назвали штаммы вируса, которые будут циркулировать в новом эпидсезоне
Новости Украины вакцинациягрипп в УкраинеГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь