Захворюваності на грип в Україні не зафіксовано, - МОЗ

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Разом з тим, на ГРВІ протягом тижня захворіли майже 143 тис. людей

В Україні на сьогодні немає циркуляції грипу, також не отримано лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Проте, протягом 42 тижня (15.10.2018 - 21.10.2018) на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіло 142 тис. 814 осіб.

"Із них 70,1% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,9%, а серед дітей до 17 років - на 6,7%", - зазначили в Центрі.

Також додали, що за тиждень зареєстровано 30 випадків грипоподібного захворювання та 11 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу немає.

Загалом в Україні наразі відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ. Крім того, на сьогоднівже вакциновані майже 8 тисяч, із них 84,6% - особи із груп ризику. Серед усіх щеплених 21% - діти.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві показник захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) становив 385,7. Це нижче епідемічного порогу на 45,8%.