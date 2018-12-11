Заболеваемость корью в Украине продолжает расти, - Минздрав

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За последнюю неделю заболеваемость корью выросла на 9,5%

В Украине продолжает расти заболеваемость корью, и за последнюю неделю показатель заболеваемости увеличился на 9,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравохранения (Минздрава) Украины.

В частности, в течение 49 заболели 2 611 человек - 847 взрослых и 1 764 ребенка. В целом с начала 2018 года в Украине корью заболели 46 937 человек (17 418 взрослых и 29 519 детей).

"Больше всего болеют корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 10 232 человека), Ивано-Франковской (4 828), Закарпатской (4 289), Тернопольской (3 060) областях, Киеве (2 780), Черновицкой (2 759) области", - сообщили в Центре.

Кроме того, с начала года от осложнений вследствие кори умерли 15 человек - 4 взрослых и 11 детей. Наиболее надежным способом уберечься от кори медики называют вакцинацию. В Минздраве сообщили, что в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин.

"Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может предоставить информацию, обратитесь в департамента тохорони здоровья в вашей области", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, 11 декабря 2018 стало известно, что в Одесской городской инфекционной больнице сегодня ночью от кори умер ребенок. Умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.

Отметим, в Минздраве заявили,что в Украине к 2020 году уровень охвата вакцинацией должен достичь 95%.