Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати, - МОЗ

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За останній тиждень захворюваність на кір зросла на 9,5%

В Україні продовжує зростати захворюваність на кір й за останній тиждень показних захворюваності збільшився на 9,5%. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Зокрема, протягом 49 захворіло 2 611 людей - 847 дорослих і 1 764 дитини. Загалом з початку 2018 року в Україні на кір захворіли 46 937 людей (17 418 дорослих та 29 519 дітей).

"Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 10 232 людини), Івано-Франківській (4 828), Закарпатській (4 289), Тернопільській (3 060) областях, Києві (2 780), Чернівецькій (2 759) області", - повідомили у Центрі.

Крім того, від початку року від ускладнень внаслідок кору померли 15 людей - 4 дорослих і 11 дітей. Найбільш надійним способом вберегтися від кору називають щеплення. У МОЗ повідомили, що в кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин.

"Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамен тохорони здоров’я у вашій області", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 стало відомо, що в Одеській міській інфекційній лікарні сьогодні вночі від кору померла дитина. Померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, загиблою від кору з початку 2018 року.

Зазначимо, у МОЗ заявили,що в Україні до 2020 року рівень охоплення вакцинацією має досягти 95%.