ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одессе от кори умер ребенок

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 15:28
В Одессе от кори умер ребенок
Иллюстративное фото (freepik.com)

С начала 2018 года в Одессе от кори умерли уже трое детей

В Одесской городской инфекционной больнице сегодня ночью от кори умер ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.

"По предварительным данным, Дима заразился в областной детской клинической больнице, где лежал с бронхитом. Когда его состояние ухудшилось, медики диагностировали воспаление легких и отправили в инфекционку (в истории болезни стояла пометка, что он контактировал с больным корью)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после стабилизации состояния ребенка выписали, а через пять дней ему снова стало плохо и мальчика повторно положили в инфекционную больницу, где он тоже контактировал с возможным носителем кори.

Как сообщается, мать ребенка намерена заявить о случившемся в полицию. По ее мнению, врачи халатно отнеслись к своим обязанностям.

Напомним, в июне в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок

Таже сообщалось, что в октябре 2018 года на Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик, еще один ребенок умер во Львове.

В Одессе задержали мужчину за ложное сообщение о минировании В одесском лагере "Виктория" завершается ремонт
Новости Украины ОдессаКорь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь