В Одессе от кори умер ребенок

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С начала 2018 года в Одессе от кори умерли уже трое детей

В Одесской городской инфекционной больнице сегодня ночью от кори умер ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.

"По предварительным данным, Дима заразился в областной детской клинической больнице, где лежал с бронхитом. Когда его состояние ухудшилось, медики диагностировали воспаление легких и отправили в инфекционку (в истории болезни стояла пометка, что он контактировал с больным корью)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после стабилизации состояния ребенка выписали, а через пять дней ему снова стало плохо и мальчика повторно положили в инфекционную больницу, где он тоже контактировал с возможным носителем кори.

Как сообщается, мать ребенка намерена заявить о случившемся в полицию. По ее мнению, врачи халатно отнеслись к своим обязанностям.

Напомним, в июне в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.

Таже сообщалось, что в октябре 2018 года на Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик, еще один ребенок умер во Львове.