Як повідомляють, менш ніж місяць тому окупант добровільно підписав контракт на рік із обіцянкою 3 млн рублів, але грошей так і не отримав.

Відразу після підписання його кинули на штурм українських позицій, де він заблукав і сам вийшов до українських прикордонників.

Полонений - військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Його добровільна здача стала несподіванкою для українських сил, адже загалом штурм виявився невдалим для російських окупантів.

Цей випадок підкреслює проблеми з мотивацією і забезпеченням серед російських військових, яких кидають у бій без належної підтримки.

Українські прикордонники продовжують успішно відбивати атаки на Курському напрямку та брати ворогів у полон.