Как сообщается, менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год с обещанием 3 млн рублей, но денег так и не получил.

Сразу после подписания его бросили на штурм украинских позиций, где он заблудился и сам вышел к украинским пограничникам.

Пленный - военнослужащий 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Его добровольная сдача стала неожиданностью для украинских сил, ведь в целом штурм оказался неудачным для российских оккупантов.

Этот случай подчеркивает проблемы с мотивацией и обеспечением среди российских военных, которых бросают в бой без должной поддержки.

Украинские пограничники продолжают успешно отражать атаки на Курском направлении и брать врагов в плен.