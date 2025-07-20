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Заблудился и сдался. Пограничники взяли в плен морпеха РФ на Курском направлении (видео)

Фото: Пограничники взяли в плен российского морпеха (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский морпех заблудился и добровольно сдался украинским пограничникам на Курском направлении. Он был брошен на неудачный штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Как сообщается, менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год с обещанием 3 млн рублей, но денег так и не получил.

Сразу после подписания его бросили на штурм украинских позиций, где он заблудился и сам вышел к украинским пограничникам.

Пленный - военнослужащий 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Его добровольная сдача стала неожиданностью для украинских сил, ведь в целом штурм оказался неудачным для российских оккупантов.

Этот случай подчеркивает проблемы с мотивацией и обеспечением среди российских военных, которых бросают в бой без должной поддержки.

Украинские пограничники продолжают успешно отражать атаки на Курском направлении и брать врагов в плен.

Ранее мы писали, что украинские воины взяли в плен двух россиян на Покровском направлении. Оба оккупанта жители Томской области.

Кроме того, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

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