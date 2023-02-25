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Заблокований кидок і зворотний блокшот за 10 секунд у Фініксі: момент дня в НБА

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Фінікс, Субота 25 лютого 2023 11:09
Заблокований кидок і зворотний блокшот за 10 секунд у Фініксі: момент дня в НБА Фото: Торрі Крейг набрав 7 очок проти "Оклахоми" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Першу сходинку хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації розділили легкий форвард "Фінікс Санз" Торрі Крейг і атакувальний оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" Лугенц Дорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Обидва баскетболісти відзначилися вдалими захисними діями. Спершу Дорт нівелював атакувальний випад Крейга, який отримав передачу під щитом "Тандер" і намагався закинути згори. Оборонець полетів у контратаку та збирався виконати данк, але форвард "Санз" в ефектному стрибку вибив м'яч подалі.

Вдалі дії в обороні не завадили командам розіграти результативний матч. "Фінікс" здобув домашню перемогу (124:115) і закріпився на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Оклахома" тут на 11-й позиції та першою не проходить у плей-офф.

Дорт оформив дабл-дабл, набравши 17 очок і 10 підбирань. В активі Крейга – 7 очок, 7 підбирань і 1 перехоплення. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Оклахоми" Айзея Джо (28 пунктів).

Хто такий Торрі Крейг

Уродженець Південної Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Апстейт Спартанс". На драфті НБА-2014 не був обраний жодною з команд.

Поїхав до Австралазії, де захищав кольори "Кернс Тайпенс", "Веллінгтон Сейнтс", "Брісбен Буллетс" і "Голд Коуст Роллерс". Перед сезоном 2017/18 опинився в лавах "Денвера". Провів у Колорадо три сезони. Пізніше виступав за "Мілуокі" та "Індіану".

У лавах "Санз" Крейг вперше опинився в сезоні 2020/21. Повернувся до Арізони перед минулою кампанією. Виховує 8-річного сина Брейлона.

До слова, напередодні центровий "Орландо" Картер-молодший очолив підбірку найкрутіших епізодів із геймвінером.

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