Заблокированный бросок и обратный блок-шот за 10 секунд в Финиксе: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Оба баскетболиста отличились удачными защитными действиями. Сначала Дорт нивелировал атакующий выпад Крейга, получивший передачу под щитом "Тандер" и пытавшийся забросить сверху. Защитник полетел в контратаку и собирался выполнить данк, но форвард Санз в эффектном прыжке выбил мяч подальше.

Удачные действия в обороне не помешали командам разыграть результативный матч. "Финикс" одержал домашнюю победу (124:115) и закрепился на 4-й строчке Западной конференции НБА. "Оклахома" здесь на 11-й позиции и первой не проходит в плей-офф.

Дорт оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и 10 подборов. В активе Крейга – 7 очков, 7 подборов и 1 перехват. Самым результативным в поединке стал защитник "Оклахомы" Айзея Джо (28 пунктов).

Кто такой Торри Крэйг

Уроженец Южной Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Апстэйт Спартанс". На драфте НБА-2014 не был выбран ни одной из команд.

Уехал в Австралазию, где защищал цвета "Кэрнс Тайпенс", "Веллингтон Сэйнтс", "Брисбен Буллетс" и "Голд Коуст Роллерс". Перед сезоном 2017/18 оказался в рядах "Денвера". Провел в Колорадо три сезона. Позже выступал за "Милуоки" и "Индиану".

В рядах "Санз" Крэйг впервые оказался в сезоне 2020/21. Вернулся в Аризону перед прошлой кампанией. Воспитывает 8-летнего сына Брэйлона.