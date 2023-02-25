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Заблокированный бросок и обратный блок-шот за 10 секунд в Финиксе: момент дня в НБА

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Финикс, Суббота 25 февраля 2023 11:09
Заблокированный бросок и обратный блок-шот за 10 секунд в Финиксе: момент дня в НБА Фото: Торри Крэйг набрал 7 очков против "Оклахомы" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Первую строчку хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации разделили легкий форвард "Финикс Санз" Торри Крэйг и атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Лугенц Дорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Оба баскетболиста отличились удачными защитными действиями. Сначала Дорт нивелировал атакующий выпад Крейга, получивший передачу под щитом "Тандер" и пытавшийся забросить сверху. Защитник полетел в контратаку и собирался выполнить данк, но форвард Санз в эффектном прыжке выбил мяч подальше.

Удачные действия в обороне не помешали командам разыграть результативный матч. "Финикс" одержал домашнюю победу (124:115) и закрепился на 4-й строчке Западной конференции НБА. "Оклахома" здесь на 11-й позиции и первой не проходит в плей-офф.

Дорт оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и 10 подборов. В активе Крейга – 7 очков, 7 подборов и 1 перехват. Самым результативным в поединке стал защитник "Оклахомы" Айзея Джо (28 пунктов).

Кто такой Торри Крэйг

Уроженец Южной Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Апстэйт Спартанс". На драфте НБА-2014 не был выбран ни одной из команд.

Уехал в Австралазию, где защищал цвета "Кэрнс Тайпенс", "Веллингтон Сэйнтс", "Брисбен Буллетс" и "Голд Коуст Роллерс". Перед сезоном 2017/18 оказался в рядах "Денвера". Провел в Колорадо три сезона. Позже выступал за "Милуоки" и "Индиану".

В рядах "Санз" Крэйг впервые оказался в сезоне 2020/21. Вернулся в Аризону перед прошлой кампанией. Воспитывает 8-летнего сына Брэйлона.

К слову, накануне центровой "Орландо" Картер-младший возглавил подборку самых крутых эпизодов с гейм-виннером.

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