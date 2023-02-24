Центровий "Орландо" оформив переможний баззер на підбиранні: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Орландо Меджик" Венделл Картер-молодший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

23-річний "п'ятий номер" флоридців набрав вирішальні два пункти проти "Детройта". На останніх секундах фінальної чверті в атаку на кільце "Пістонз" пішов Банкеро. Однак, закинути від щита після сольного проходу не зміг. Та другим темпом Картер-молодший закинув згори під супровід сирени.

Непроста перемога господарів (108:106) не змінила турнірного становища обох команд. "Орландо" та "Детройт" залишаються за межами зони плей-офф Східної конференції НБА. "Меджик" зберігають шанси поборотися за місце під сонцем, а сезон "Пістонз" обмежиться регулярним чемпіонатом.

Сам Картер-молодший провів у грі майже 32 хвилин та оформив дабл-дабл. Центровий набрав 14 очок, зробив 14 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Детройта" Джейден Айві (25 пунктів).

Хто такий Венделл Картер-молодший

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Чикаго Буллз" під 7-м номером драфту НБА-2018.

За чикагців провів 2,5 сезони, але стабільного місця в основній п'ятірці не мав. Посеред сезону 2020/21 був обміняний до "Орландо" разом із Отто Портером. Восени 2021-го підписав 4-річний контракт із "Меджик" на 50 млн доларів.

Виріс у баскетбольній сім'ї. Батько Картера виступав на професіональному рівні в Домініканській Республіці, а мати грала за Університет Міссісіпі.