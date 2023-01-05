Забирайте унітази і повертайтесь додому. Зеленський дав пораду РФ, як закінчити війну

"Закінчити війну - це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях продовжується. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться тоді, коли російські солдати або підуть з нашої території, або "ми їх виженемо".

"Тож нехай забирають унітази - вони їм у дорозі знадобляться - і повертаються до себе. ЗА наш кордон. Від 1991 року", - підкреслив президент.