Вночі 20 листопада ворожа ракетна атака забрала життя двох співробітників "Київводоканалу". Постраждали ще семеро їхніх колег.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПрАТ "АК "Київводоканал" у Facebook.
У компанії нагадали, що РФ тероризує мирне населення України, цілеспрямовано атакуючи гуманітарні об'єкти й об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити людей найнеобхіднішого: води, тепла, світла.
Зазначається, що "цим злочинам немає жодного пояснення чи виправдання".
"Сьогодні внаслідок злочинної ракетної атаки на об'єкт "Київводоканалу" ми втратили двох наших колег, хто ризикуючи власним життям вночі робили усе залежне для забезпечення киян водою", - повідомили українцям.
Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали ще семеро працівників "Київводоканалу".
Усім їм - надано необхідну допомогу.
"Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів. Світла пам'ять про наших товаришів назавжди залишиться в серцях тих, хто знав їх і працював поруч", - наголосили у прес-службі "Київводоканалу".
Насамкінець у компанії додали, що:
"Вони не носять військової форми, але також тримають свій фронт, забезпечуючи життєдіяльність столиці під ворожими обстрілами. Слава Україні", - підсумували в АК.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що атака РФ пошкодила об'єкти "Київводоканалу", тож у деяких будинках в різних районах столиці ймовірні перебої з водою.
Крім того, через масовану атаку РФ частина столиці залишилась без світла.
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