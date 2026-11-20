Що відомо про загиблих і поранених працівників "Київводоканалу"

У компанії нагадали, що РФ тероризує мирне населення України, цілеспрямовано атакуючи гуманітарні об'єкти й об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити людей найнеобхіднішого: води, тепла, світла.

Зазначається, що "цим злочинам немає жодного пояснення чи виправдання".

"Сьогодні внаслідок злочинної ракетної атаки на об'єкт "Київводоканалу" ми втратили двох наших колег, хто ризикуючи власним життям вночі робили усе залежне для забезпечення киян водою", - повідомили українцям.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали ще семеро працівників "Київводоканалу".

Усім їм - надано необхідну допомогу.

"Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів. Світла пам'ять про наших товаришів назавжди залишиться в серцях тих, хто знав їх і працював поруч", - наголосили у прес-службі "Київводоканалу".

Загиблі від атаки РФ Дмитро Петров і Віталій Крючек (фото: facebook.com/vodokanal)

Насамкінець у компанії додали, що:

схиляють голови перед пам'яттю загиблих;

дякують кожному працівнику "Київводоканалу" та іншим колегам комунальникам, хто попри небезпеку продовжує свою роботу.

"Вони не носять військової форми, але також тримають свій фронт, забезпечуючи життєдіяльність столиці під ворожими обстрілами. Слава Україні", - підсумували в АК.