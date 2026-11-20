Ночью 20 ноября вражеская ракетная атака унесла жизни двух сотрудников "Киевводоканала". Пострадали еще семеро их коллег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.
В компании напомнили, что РФ терроризирует мирное население Украины, целенаправленно атакуя гуманитарные объекты и объекты критической инфраструктуры, чтобы лишить людей самого необходимого: воды, тепла, света.
Отмечается, что "этим преступлениям нет никакого объяснения или оправдания".
"Сегодня в результате преступной ракетной атаки на объект "Киевводоканала" мы потеряли двух наших коллег, кто рискуя собственной жизнью ночью делали все зависящее для обеспечения киевлян водой", - сообщили украинцам.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали еще семь работников "Киевводоканала".
Всем им - оказана необходимая помощь.
"Мы искренне соболезнуем семьям Дмитрия Петрова и Виталия Крючека, погибших на рабочих местах от рук оккупантов. Светлая память о наших товарищах навсегда останется в сердцах тех, кто знал их и работал рядом", - подчеркнули в пресс-службе "Киевводоканала".
В заключение в компании добавили, что:
"Они не носят военной формы, но также держат свой фронт, обеспечивая жизнедеятельность столицы под вражескими обстрелами. Слава Украине", - подытожили в АК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что атака РФ повредила объекты "Киевводоканала", поэтому в некоторых домах в разных районах столицы вероятны перебои с водой.
Кроме того, из-за массированной атаки РФ часть столицы осталась без света.
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