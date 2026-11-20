Что известно о погибших и раненых работниках "Киевводоканала"

В компании напомнили, что РФ терроризирует мирное население Украины, целенаправленно атакуя гуманитарные объекты и объекты критической инфраструктуры, чтобы лишить людей самого необходимого: воды, тепла, света.

Отмечается, что "этим преступлениям нет никакого объяснения или оправдания".

"Сегодня в результате преступной ракетной атаки на объект "Киевводоканала" мы потеряли двух наших коллег, кто рискуя собственной жизнью ночью делали все зависящее для обеспечения киевлян водой", - сообщили украинцам.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали еще семь работников "Киевводоканала".

Всем им - оказана необходимая помощь.

"Мы искренне соболезнуем семьям Дмитрия Петрова и Виталия Крючека, погибших на рабочих местах от рук оккупантов. Светлая память о наших товарищах навсегда останется в сердцах тех, кто знал их и работал рядом", - подчеркнули в пресс-службе "Киевводоканала".

Погибшие от атаки РФ Дмитрий Петров и Виталий Крючек (фото: facebook.com/vodokanal)

В заключение в компании добавили, что:

склоняют головы перед памятью погибших;

благодарят каждого работника "Киевводоканала" и других коллег коммунальщиков, которые, несмотря на опасность, продолжают свою работу.

"Они не носят военной формы, но также держат свой фронт, обеспечивая жизнедеятельность столицы под вражескими обстрелами. Слава Украине", - подытожили в АК.