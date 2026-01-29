Забезпечить 86 тисяч киян світлом та теплом: Німеччина передала велику партію обладнання

Україна отримала від Німеччини партію енергетичного обладнання, яке забезпечить світлом та теплом 86 тисяч киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Отримали першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до 120 млн євро", - зазначила Свириденко.

За її словами, це, зокрема, дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніку, яка допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи.

Вона також підкреслила, що ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Вони будуть здатні забезпечити світлом та теплом мільйони людей по всій країні.

"До пакету екстреної підтримки ввійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт", - додала вона.

Глава уряду також зазначила, що цієї зими Німеччина надала 60 млн євро на гуманітарні потреби та зробила 167 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.