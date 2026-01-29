Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: що кажуть у КМДА
У Києві станом на сьогоднішній ранок, 29 січня, без тепла залишаються 613 багатововерхівок. При цьому теплопостачання вдалось повернути до 124 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків", - зазначили у КМДА.
Повідомляється, що ці будинки за останній місяць підключають до теплопостачання вже вдруге - після ворожих атак 9 та 20 січня відповідно.
"Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об’єкти критичної інфраструктури столиці", - йдеться у повідомленні КМДА.
Ситуація з опаленням у Києві
Нагадаємо, станом на вчора, 28 січня, через пошкодження інфраструктури ворогом 737 житлових будинків у Києві залишались без тепла. Найскладніша ситуація спостерігалась на Троєщині.
Також у Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині багатоповерхівок через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури та поверненням тепла в оселі киян наразі працюють понад 1000 комунальників.
Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що вимагає більше оперативності у поверненні тепла в будинки Києва. Досі без опалення понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.
За його словами, працівники МВС щодня надають допомогу та гаряче харчування в пунктах підтримки й обігріву. Лише за вчора 6200 людей отримали гаряче харчування.