Забезпечили відхід основних сил. У ССО зробили заяву про загибель своїх бійців

У Командуванні ССО заявили, що під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73 морського центру спеціальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю", - йдеться у повідомленні. У Командуванні також зазначають, що героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суші, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів у перемогу над ворогом.