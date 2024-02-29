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Обеспечили отход основных сил. В ССО сделали заявление о гибели своих бойцов

Четверг 29 февраля 2024 01:28
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Обеспечили отход основных сил. В ССО сделали заявление о гибели своих бойцов Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

В Командовании ССО заявили, что во время выполнения боевой задачи в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73 морского центра специальных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение навечно оставшись в строю", - говорится в сообщении.

В Командовании также отмечают, что героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов в победу над врагом.

Рейды Сил специальных операций

Ранее сообщалось, что операторы 73-го морского центра ССО провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море, в ходе которой взорвали важный объект оккупантов.

В конце января снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков.

Также бойцы ССО "разнесли" опорные пункты россиян на Запорожском направлении.

Кроме того, 8 февраля стало известно, что на одном из операционных направлений подразделения Сил специальных операций провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Вооруженные силы смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение.

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