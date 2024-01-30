Снайпери ССО на Херсонському напрямку знищили групу російських розвідників (відео)

Українські снайпери на Херсонському напрямку знищили групу російських розвідників. Процес ліквідації вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по групі було відкрито вогонь, унаслідок чого було знищено трьох військовослужбовців противника.

"Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують усі цілі, що потрапляють у їхні приціли", - додали в ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Також українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.